 

Флорида вводит штрафы для Фейсбука и Твиттера

 

Американский штат Флорида вводит штрафы для социальных сетей с количеством пользователей более 100 млн в месяц за блокирование аккаунтов участников избирательных кампаний: $250 тыс. в день, если блокируется кандидат из Флориды, и $25 тыс. в остальных случаях. Порог в 100 млн пользователей в месяц при этом преодолевают лишь крупнейшие социальные сети -- Фейсбук и Твиттер, то есть закон очевидно направлен именно против их деятельности. Он также обяжет социальные сети уведомлять политиков, аккаунты которых могут быть заблокированы, за семь дней до принятия такого решения.

Фейсбук и Твиттер подверглись резкой критике со стороны республиканцев после блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа. 

 

Месяц назад Флорида стала первым штатом, запретившим ковидные паспорта: и выдавать их, и требовать. Губернатор Флориды Рон ДеСантис считает, что никто не вправе требовать разглашать такую личную информацию. В штате с сентября 2020 года открыты все предприятия, обязательный масочный режим отсутствует. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Гугл обвинили в манипуляциях в пользу Ютуба, а Твиттер заморозил больше 70 000 аккаунтов
» Республиканцы в США отказываются от Фейсбука и Твиттера и переходят в Parler
» Фальшивые аккаунты в соцсетях - вне закона
» Десятки тысяч американцев отказались от эвакуации и могут быть затоплены
» Ураган сдул Америку
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Мои любимые антисемитские книги

Мои любимые антисемитские книги

Франция и \

Франция и "несистемный террор"

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

На русской земле проложили мы след.

На русской земле проложили мы след.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Спустя сто лет после создания Северной Ирландии её жители не чувствуют себя британцами

  • 15:39
  • 98

Флорида вводит штрафы для Фейсбука и Твиттера

  • 14:53
  • 113

Электронные паспорта введут по всей России не позднее июля 2023 года

  • 14:26
  • 121

Шесть фактов об американцах и марихуане

  • 13:05
  • 144

Певица Ани Лорак влилась в ряды «жертв, всё больше напоминающих обычных шантажисток?

В Финляндии, Швеции, Чехии, Бельгии прошли массовые выступления против ковидорегуляций

  • 10:46
  • 379
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru