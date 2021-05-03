Флорида вводит штрафы для Фейсбука и Твиттера

Американский штат Флорида вводит штрафы для социальных сетей с количеством пользователей более 100 млн в месяц за блокирование аккаунтов участников избирательных кампаний: $250 тыс. в день, если блокируется кандидат из Флориды, и $25 тыс. в остальных случаях. Порог в 100 млн пользователей в месяц при этом преодолевают лишь крупнейшие социальные сети -- Фейсбук и Твиттер, то есть закон очевидно направлен именно против их деятельности. Он также обяжет социальные сети уведомлять политиков, аккаунты которых могут быть заблокированы, за семь дней до принятия такого решения.

Фейсбук и Твиттер подверглись резкой критике со стороны республиканцев после блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

Месяц назад Флорида стала первым штатом, запретившим ковидные паспорта: и выдавать их, и требовать. Губернатор Флориды Рон ДеСантис считает, что никто не вправе требовать разглашать такую личную информацию. В штате с сентября 2020 года открыты все предприятия, обязательный масочный режим отсутствует.