В Финляндии, Швеции, Чехии, Бельгии прошли массовые выступления против ковидорегуляций

В Финляндии в центре Хельсинки задержаны
60 человек из сотен митингующих против ковидрегуляций, им грозят штрафы за неповиновение приказам полиции.
В Стокгольме полицейские разогнали
сотни людей, выступивших против ковидорегуляций, оправдывая это тем, что собираться больше восьми запрещено.
В Чехии люди массово протестовали
против продолжающегося навязывания ношения медицинских респираторов в общественных местах, "полиция фиксировала нарушения масочного режима во время проведения общественных мероприятий и привлекала нарушителей к административной ответственности."
В Бельгии полиция разгоняла десятитысячное собрание водомётами; при этом люди собрались в зелёной парковой зоне, но и в парке находиться людям было запрещено.
Можно также отметить в минувшую субботу британскую многотысячную акцию протеста Kill the Bill
, направленную не напрямую против ковидорегуляций, но против указа (билля), расширяющего полномочия полиции.