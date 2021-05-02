 

В Финляндии, Швеции, Чехии, Бельгии прошли массовые выступления против ковидорегуляций

В Финляндии в центре Хельсинки задержаны 60 человек из сотен митингующих против ковидрегуляций, им грозят штрафы за неповиновение приказам полиции. 
В Стокгольме полицейские разогнали сотни людей, выступивших против ковидорегуляций, оправдывая это тем, что собираться больше восьми запрещено.
В Чехии люди массово протестовали против продолжающегося навязывания ношения медицинских респираторов в общественных местах, "полиция фиксировала нарушения масочного режима во время проведения общественных мероприятий и привлекала нарушителей к административной ответственности."
В Бельгии полиция разгоняла десятитысячное собрание водомётами; при этом люди собрались в зелёной парковой зоне, но и в парке находиться людям было запрещено. 

Можно также отметить в минувшую субботу британскую многотысячную акцию протеста Kill the Bill, направленную не напрямую против ковидорегуляций, но против указа (билля), расширяющего полномочия полиции.  
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