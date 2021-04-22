 

В Германии прошли выступления против "единых норм" Ангелы Меркель

В среду германский бундестаг принял спорные поправки Ангелы Меркель к закону об инфекционной защите. За внесение изменений проголосовали 342 депутата правящей коалиции, 250 проголосовали против и 64 воздержались (оппозиционные "Левые", Свободная демократическая партия и правая "Альтернатива для Германии" закон не одобрили). 
Теперь Меркель может вводить новые ограничения повсеместно автоматически при уровне заражений более ста новых случаев в неделю на 100 тыс. человек. Например, если заражений будет более двухсот на 100 тыс. человек, то вновь закроют школы и детские сады, которые и так работают при неполной загрузке. 
 
Сейчас в Берлине с 21.00 до 05.00 нельзя находиться в общественных пространствах группами более чем из двух людей, принимать гостей дома в это время не разрешается. Встречи дома разрешены максимально для членов лишь двух семей, большинство людей переведены на удалённую работу, всех призывают проводить тестирование перед частными встречами, избегать путешествий и носить респираторы. Чтобы попасть в непродовольственный магазин, нужно предоставить отрицательный тест на ковид. Закрыты спортклубы, рестораны и бары, музеи и театры.
 
В среду в центре Берлина на акцию против карантинных мер собрались, по оценкам полиции, 8 тыс. человек. Полиция решила прекратить акцию, однако собравшиеся отказывались разойтись, около полусотни человек были задержаны, и митингующие пытались отбить их у полиции. Полиция применила против демонстрантов перцовый газ. 
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