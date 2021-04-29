АО «Донаэродорстрой» претворяет в жизнь указания Президента России

Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию 21 апреля этого года особое внимание уделил опорным магистралям страны. В частности, он сказал: «Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань и, более того, продлить её до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала».





Президент подчеркнул: «… чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система в интересах наших граждан, бизнеса и территорий. И инфраструктурные кредиты, и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России».





Очевидно, что «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала» невозможно без трассы М5 «Урал» Москва – Челябинск.





М5 — одна из старейших автодорог страны. Эта трасса идет южнее и практически параллельно трассе М12 Москва – Казань, о которой упомянул Президент. И пока строится М12 на трассу М5 ложится дополнительное бремя нагрузки.





Строительство первого участка автодороги М5 Рязань-Куйбышев началось еще в январе 1942 года и, учитывая исторические обстоятельства, велось авральными темпами, ведь Куйбышев (сегодня - Самара) был назначен резервной столицей страны в случае взятия Москвы немецко-фашистскими войсками. После того, как немцев отбросили от Москвы, приоритетность строительства трассы отпала, и участок до Куйбышева был достроен только в 1946—1947 гг. Вся автодорога полностью от Москвы до Челябинска была введена в эксплуатацию в 1965 году.





Вся Автомагистраль носит название «Урал» по понятной причине – конечная точка находится неподалеку от Уральских гор – в городе Челябинске. Общая длина автомагистрали М5 составляет 2068 километров.

Из всех российских магистралей трасса М-5 «Урал» Челябинск – Москва признается одной из самых аварийных и опасных. Так считают практически все водители и дорожные службы. Судите сами: трасса «Урал» ежегодно забирает жизни более 100 россиян. Такого нескончаемого потока фур и большегрузов не встретить больше ни на одной дороге России. Огромные машины тянутся друг за другом колоннами, которые очень трудно обогнать. Особенно зимой. Интенсивность движения превышает расчетную в 6–7 раз.





Недавно АО «Донаэродорстрой», входящее в ГСК ДОН, выиграло тендер Упрдора «Южный Урал» на реконструкцию и строительство участков дороги М-5 «Урал». Согласно документации закупки, работы по реконструкции пройдут на участке км 1548+651 – км 1564+000 на территории Челябинской области. Работы необходимо провести до 20 ноября 2024 года. До этой даты АО «Донаэродорстрой» должен построить более 15,1 км дороги. После окончания строительства расчетная скорость на трассе составит 120 км/час.





Участок автодороги М5, который будет реконструировать АО «Донаэродорстрой» проходит по горнозаводской зоне Южного Урала, на участке от Златоуста и почти до Аши - самый красивый участок, по мнению водителей и краеведов. Однако поскольку трасса проходит среди Уральских гор, то именно здесь она начинает петлять и извиваться. Также изменяется темп движения, когда небольшой подъем сменяется спуском, а потом снова идет ровный участок трассы. А при гололеде или тумане движение по трассе становится вообще очень трудным.





«Расширение трассы в горнозаводской зоне считаю приоритетом, есть большой запрос наших жителей. Понятно, что это логистическая составляющая, основной трафик, который сегодня идет из европейской части страны в Сибирь и наоборот. Именно расширение этой трассы сегодня жизненно необходимо», – отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





АО «Донаэродорстрой» включено в список системообразующих предприятий страны. По данным системы «Контур.Фокус», компания принадлежит Николаю Имедашвили (32,3%), Владимиру Кирсанову (32,3%) и Алексею Кнышову (32,3%). В портфеле заказов предприятия 79 контрактов на сумму 64 млрд рублей.



