Минэкономики предлагает потратить 6,8 трлн рублей на инфраструктуру

Министр экономики России Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Этот план в своем майском указе поручил разработать президент России Владимир Путин.

Инфраструктурные проекты обойдутся в 6,8 трлн руб. с 2019 по 2024 год. При этом из бюджета власти собираются потратить меньше половины этой суммы — 3,1 трлн руб. Из этой суммы уже сейчас в бюджет на 2019-2021 годы заложены траты на 1,2 трлн руб. «Дополнительная потребность» в средствах на выполнение плана составит 1,8 трлн руб. Финансирование частично обеспечит программа РЖД до 2025 года (пока не внесена на межведомственное согласование). Основной статьей расходов станет транспортная инфраструктура: на нее в рамках плана планируется потратить 6,5 трлн руб. Еще 300 млрд руб. пойдут на инфраструктуру в энергетику.

При формировании плана Минэкономики «исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов», сообщили в министерстве. Для этого будут анализироваться социально-экономические эффекты от выполнения проектов, степень их проработки, а также возможность осуществить их в формате государственно-частного партнерства. Стратегия должна быть готова к концу текущего года.

Большая часть проектов — это реконструкция и строительство федеральных трасс. В их числе — строительство и реконструкция участков автодороги А-147 Джубга—Сочи и далее до границы с Абхазией. В списке также есть обходы крупных городов (Уфы, Новосибирска, Калуги, Читы, Орла, Пензы, Ижевска и других).

Авиационный транспорт затрагивают 155 проектов. Это в основном реконструкция и строительство небольших региональных аэропортов по всей стране.

Железнодорожных проектов 104, в основном это строительство скоростных и высокоскоростных магистралей (ВСМ), а также модернизацию действующих путей. В списке есть и проект ВСМ Москва—Казань и ВСМ Екатеринбург—Челябинск. Также в списке скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы. В списке также есть проекты по развитию БАМа и Транссиба.

В разделе «Развитие морской инфраструктуры» 98 проектов. В основном это проекты строительства портовой инфраструктуры. В разделе по внутреннему водному транспорту 38 проектов, это в основном развитие гидротехнических сооружений в речных бассейнах.

Проекты магистральной инфраструктуры, связывающие населенные пункты, будут направляться средства Фонда развития. Его предельный размер составит 3,5 трлн руб. до 2024 года, а его наполнение не будет прямо зависеть от «бюджетного правила». При этом идея создания особых институтов развития для расходования такого фонда была заблокирована первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, настоявшим на временных и чисто бюджетных границах «инфраструктурного» исключения из правил госрасходов.



