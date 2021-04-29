Байден вновь назвал главной угрозой США "сторонников белого превосходства"

"Мы все видели колено несправедливости на шее Черной Америки", - заявил он Конгрессу США, напоминая о смерти Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими.

Байден призвал "восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат" и "искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия".

Ранее Байден Ранее Байден уже называл т.н. "сторонников превосходства белой расы" -- "сумасшедшими" и "опасными людьми".