 

Новая стратегия НАТО направлена "на сдерживание Китая и России", США борется с белой угрозой

 

Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки... Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, - таким странам, как Россия и Китай".

 

Помимо России и Китая, американская власть считает наибольшей угрозой, на сей раз внутренней, "сторонников превосходства белой расы". 

 "Это самая большая внутренняя террористическая угроза в Америке", - подчёркивает президент Байден. Он считает, что сейчас происходит "рост" этого движения, и чтобы бороться с белой угрозой, этими "сумасшедшими и опасными людьми", нужно вкладывать больше финансирования в полицию, привлекать туда больше афроамериканцев и латиносов.


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