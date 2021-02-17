Новая стратегия НАТО направлена "на сдерживание Китая и России", США борется с белой угрозой

Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:
Помимо России и Китая, американская власть считает наибольшей угрозой, на сей раз внутренней, "сторонников превосходства белой расы".
"Это самая большая внутренняя террористическая угроза в Америке", - подчёркивает президент Байден. Он считает, что сейчас происходит "рост" этого движения, и чтобы бороться с белой угрозой, этими "сумасшедшими и опасными людьми", нужно вкладывать больше финансирования в полицию, привлекать туда больше афроамериканцев и латиносов.