Экс-врач Белого Дома посоветовал американцам присмотреться к своему президенту

Республиканец Рони Джексон, бывший официальный врач Белого Дома, считает
, что первая пресс-конференция, которую дал президент США Джо Байден, заставляет усомниться в его пригодности для должности президента. Врач посоветовал американцам подумать о том, насколько их президент соответствует возложенным на него обязанностям. Поводом для озабоченности, по словам Джексона, стало то, что Байден пришёл на пресс-конференцию со шпаргалками из фотографий дружественных журналистов и заранее подготовленными ответами на вопросы, -- но даже с их помощью с трудом довёл выступление до конца. Кроме того, Байден оттягивал свою первую пресс-конференцию, как ни один президент до него: она состоялась через 65 дней после его вступления в должность, а продолжалась при этом лишь чуть больше часа, и множество вопросов остались незаданными, что вызвало разочарование журналистов.