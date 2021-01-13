Хиллари Клинтон призывает к крестовому походу против белой расы

В одной из крупнейших газет США "Вашингтон Пост" появилась статья
жены бывшего президента США и кандидатки на пост президента США Хиллари Клинтон. В ней она называет недавний штурм Капитолия "результатом обиды сторонников превосходства белой расы". Трамп, по её словам, баллотировался на пост президента, "опираясь на концепцию, предполагающую, что белый цвет кожи — важнее всего остального". Клинтон явно ищет симпатий "чернокожих и вообще небелых людей" -- им, по её мнению, не свойственны фанатизм и насилие, они выбирают демократию. В завершение Клинтон призывает к беспощадным превентивным мерам:
"Очень важно сместить Трампа с должности, на которую он был, к сожалению, избран. Я считаю, что ему нужно объявить импичмент. Члены Конгресса, помогавшие ему подрывать демократию, должны все уйти в отставку, невзирая на мнение о них избирателей. А те, кто вступал в сговор с внутренними террористами, должны быть немедленно уволены. Однако одно это не избавит Америку от теории превосходства белой расы и экстремизма. Есть изменения, которыми избранные лидеры должны заняться немедленно, в том числе, они должны ввести новые законы об уголовной ответственности — и на уровне государства, и на уровне штатов. Эти законы должны объявить преступлением любое следование теории превосходства белой расы. По этим законам надо будет отслеживать деятельность экстремистов, подобных тем, кто ворвался в Капитолий. Твиттер и другие компании приняли верное решение, не позволив Трампу продолжать пользоваться их платформами. Однако им придется сделать больше, чтобы остановить распространение жестоких речей и конспирологических теорий".