 

Ликвидированы пять подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов

 

ФСБ сообщает о ликвидации пяти подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов в Московском регионе (в Москве и Подмосковье).

Силовики изъяли более пятидесяти печатей и штампов государственных организаций и частных компаний, медучреждений, свыше 2,5 тысяч бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на трудовую деятельностью и иных документов.

Задержано шестнадцать человек, пятерым участникам группы предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде ареста.

Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой) и ч. 1, 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей).


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