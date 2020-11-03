 

В Москве преступная группа подделала документы для более чем 10 000 мигрантов

 

Столичные правоохранительные органы раскрыли преступную группу выходцев из средней Азии, занимавшуюся подделкой документов для мигрантов.

Мошенники создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей для организации незаконного въезда иностранцев в Московский регион и проживания на его территории. Прекращена работа двух "лабораторий", в которых изготавливались поддельные документы.

С 2015 года преступникам удалось незаконно легализовать более десяти тысяч нелегальных мигрантов.

 


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APN.ru