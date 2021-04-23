Чечня получит 3,75 млрд рублей

Правительство РФ выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности, сказал премьер РФ Михаил Мишустин, заявив, что правительство поддержит все программы развития, какие есть в Чеченской Республике.

Мишустину очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил в пятницу, особенно Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Также Мишустин осмотрел строящуюся специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта, посетил мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова и музей, где размещён рабочий кабинет первого президента республики.