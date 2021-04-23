 

Чечня получит 3,75 млрд рублей

 

Правительство РФ выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности, сказал премьер РФ Михаил Мишустин, заявив, что правительство поддержит все программы развития, какие есть в Чеченской Республике.

Мишустину очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил в пятницу, особенно Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Также Мишустин осмотрел строящуюся специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта, посетил мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова и музей, где размещён рабочий кабинет первого президента республики.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Силовикам, которые борются с ковидом, выделят 6,4 млрд рублей
» На поддержку безработных дополнительно выделены 35 млрд рублей
» В Крыму будет создан федеральный университет им.В.И.Вернадского
» Минобороны опубликовало список вузов, в которых сохранятся военные кафедры
» Минобороны отбомбилось по военным кафедрам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
На русской земле проложили мы след.

На русской земле проложили мы след.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Наци в Германии

Наци в Германии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

Две концепции будущего России

Две концепции будущего России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Чечня получит 3,75 млрд рублей

  • 23:43
  • 129

Великобритания взяла в долг рекордную сумму за всё время отслеживания данных

  • 23:38
  • 118

Во Франции исламист зарезал женщину-полицейскую

  • 23:32
  • 138

Путин объявил длинные майские праздники

  • 23:24
  • 121

Депутатов харьковского горсовета обвинили в выступлениях на русском языке

  • 22:35
  • 137
На русской земле проложили мы след.

На русской земле проложили мы след.

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru