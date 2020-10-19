На поддержку безработных дополнительно выделены 35 млрд рублей
- 19.10.2020, 19:35,
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Число безработных россиян за полгода выросло
на 1,3 млн человек. Для их поддержки правительство РФ выделило более 35 млрд рублей дополнительно
к заложенным в бюджете 165 млрд.
Председатель правительства Михаил Мишустин сказал, что безработные получают повышенные пособия и что правительство продолжит делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась.