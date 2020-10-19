На поддержку безработных дополнительно выделены 35 млрд рублей

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Число безработных россиян за полгода выросло на 1,3 млн человек. Для их поддержки правительство РФ выделило более 35 млрд рублей дополнительно к заложенным в бюджете 165 млрд. 
 
Председатель правительства Михаил Мишустин сказал, что безработные получают повышенные пособия и что правительство продолжит делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась. 
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APN.ru