На поддержку безработных дополнительно выделены 35 млрд рублей

Число безработных россиян за полгода выросло на 1,3 млн человек. Для их поддержки правительство РФ выделило более 35 млрд рублей дополнительно к заложенным в бюджете 165 млрд.

Председатель правительства Михаил Мишустин сказал, что безработные получают повышенные пособия и что правительство продолжит делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась.