Путин обещал ежемесячно выплачивать 5650 рублей детям из неполных семей

С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, её размер в среднем по стране составит 5 650 рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию:

"Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество, дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать... Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка".

По словам президента, меры поддержки коснутся тех семей, где в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо где родители разведены и один из них имеет право на алименты.

Кроме того, Путин предложил до следующего учебного года произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 тысяч рублей.