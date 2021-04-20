Минобрнауки рассчитывает провести приёмную кампанию дистанционно

"Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования".

При проведении вступительных испытаний и при рассмотрении апелляций вузам также следует осуществлять взаимодействие с поступающими дистанционно. Поступающий может подать документы в электронной форме, посредством суперсервиса, отправить по почте -- или лично, но только если вузом предусмотрена такая возможность.

Приёмная кампания традиционно должна начаться не позднее 20 июня, 17 августа должны быть изданы приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. Сроки завершения приёма документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний устанавливаются вузами.