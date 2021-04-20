 

Минобрнауки рассчитывает провести приёмную кампанию дистанционно

 
Минобрнауки России разработало порядок приёма абитуриентов в вузы в 2021-2022 учебном году, в рамках которого предлагает вузам взаимодействовать с поступающими дистанционно: 

"Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования".

При проведении вступительных испытаний и при рассмотрении апелляций вузам также следует осуществлять взаимодействие с поступающими дистанционно. Поступающий может подать документы в электронной форме, посредством суперсервиса, отправить по почте -- или лично, но только если вузом предусмотрена такая возможность.

Приёмная кампания традиционно должна начаться не позднее 20 июня, 17 августа должны быть изданы приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. Сроки завершения приёма документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний устанавливаются вузами.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Какие услуги нотариуса россияне смогут получить на портале Госуслуг
» Соцвыплаты на покупку жилья теперь можно оформить дистанционно
» Утверждён новый порядок приёма в вузы в 2021/22 учебном году
» Российские медики перейдут на дистанционное лечение к 2018 году
» Обжаловать законы россияне смогут через интернет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Наци в Германии

Наци в Германии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

Две концепции будущего России

Две концепции будущего России

Америка между системным расизмом и культурным погромом

Америка между системным расизмом и культурным погромом

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Недостаток сна увеличивает риск развития деменции на 30%

  • 00:04
  • 160

Число заразившихся ковидом в США растёт, несмотря на вакцинацию

  • 21:55
  • 192

90% россиян не знают ни одного ныне живущего российского учёного мирового уровня

  • 21:40
  • 182

Минобрнауки рассчитывает провести приёмную кампанию дистанционно

  • 21:19
  • 182

Россиянам вряд ли вернут деньги за отменённые поездки в Турцию и Танзанию

  • 20:14
  • 202
Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru