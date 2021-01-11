Какие услуги нотариуса россияне смогут получить на портале Госуслуг

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил расширение списка нотариальных услуг, которые можно получить в электронной форме:

"На едином портале госуслуг и муниципальных услуг будет доступно более двадцати наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность".

По словам Мишустина, электронная форма будет предусмотрена и для других услуг, таких как обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Специалисты в области строительства смогут через портал подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтёры -- получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы.

