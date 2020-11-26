ВОЗ: из-за недостатка физической нагрузки в год умирает до 5 млн человек

До 5 млн человек умирают в мире за год по причинам, связанным с нехваткой физических нагрузок, - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Руедигер Крех.

Он отметил, что если люди проводят много времени "сидя, на работе или в школе" -- им нужно "больше физической активности, чтобы противостоять разрушительным последствиям пассивного образа жизни".

Замечательно, что эта рекомендация появилась тогда, когда по всему миру людей закрывают на карантин, а также ещё раньше были закрыты спортивные залы.





ВОЗ советует взрослым уделять физическим нагрузкам 2 - 2,5 часа в неделю, а подросткам - 1 час в день. Регулярная физическая активность -- важный фактор, чтобы избежать сердечного приступа, диабета и рака, она помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.

Нехватка физической активности у части населения обходится системам здравоохранения различных стран в $54 млрд в год, дополнительные потери в снижении производительности труда – ещё $14 млрд.