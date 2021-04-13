 

Роспотребнадзор: туристы смогут вернуть всю стоимость поездок в Турцию и Танзанию

 

Туристы, забронировавшие поездки в Турцию и Танзанию, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, при этом в случае расторжения договора до начала путешествия туристы смогут вернуть полную стоимость тура, сообщили в Роспотребнадзоре.

В связи с прекращением авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, обусловленным неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в этих странах, потребителю на основании статьи 7 закона "О защите прав потребителей" гарантируется право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья.

"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

По мнению этого ведомства, введение соответствующих ограничительных мер со стороны России "является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств". Расторгнуть договор можно в том числе в досудебном порядке.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24" говорил, что полная стоимость тура в Турцию не будет возвращена при его аннулировании. 



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