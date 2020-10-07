Компенсацию за туры по России продлили

Сэкономить можно будет как при покупке пакетных туров, так и только с оплатой проживания, если турист добирается до места отдыха на личном автомобиле.

Акция действует на поездки длительностью не менее двух ночей, стоимость путёвки теперь не ограничена: покупатель сможет вернуть деньги с любой потраченной на путешествия по России суммы.

Поездка должна быть оплачена картой "Мир", на неё и поступит возврат. Для получения компенсации необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платёжной системы "Мир" на сайте privetmir.ru.

Размер компенсации зависит от цены тура и составляет 20% от стоимости услуги. До 20 000 рублей увеличена предельная сумма. Возврат компенсации займёт до пяти дней.

