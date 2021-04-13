Вулкан на Сент-Винсенте продолжает извергаться, но эвакуировать обещают только вакцинированных

Вулкан Ла Суфриер на острове Сент-Винсент продолжает извергать пепел и горячий газ, но ещё несколько дней назад премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалес сказал , что круизные корабли будут эвакуировать только тех островитян, кто уже вакцинировался от ковида, потому что, по его словам, "принимающие страны ожидают от вас такой надёжной защиты от ковида, какой только возможно".

16 000 человек, проживающих в общинах рядом с вулканом, покинули остров на прошлой неделе, но невыясненное число ещё остаётся на острове, предполагается, что это, как минимум, десятки.

Когда в 1902 году на Сент-Винсенте произошло извержение сопоставимой мощности, погибли 1600 островитян.

Сотрудник сейсмического исследовательского центра Ричард Робертсон сказал, что Ла Суфриер -- старый вулкан, и что его прежний кратер разрушился, но сформировался новый.











