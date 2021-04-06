Крупнейшие банки перестали выдавать сельскую ипотеку, спрос на неё постоянно растёт

Крупнейшие банки России, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк, перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых, приостановили выдачу таких кредитов и другие банки. На сайте сервиса Сбербанка "Домклик" говорится, что приём заявок на сельскую ипотеку завершен в связи с исчерпанием лимита (выделенного из федерального бюджета объёма субсидий). То же говорят РНКБ и "Центр-Инвест".





В Минсельхозе подтвердили, что "с учетом крайне высокого спроса на сельскую ипотеку лимит в ряде банков был исчерпан" и не смогли уточнить, когда банки получат на неё деньги.





Программа сельской ипотеки предоставляет кредит на покупку жилья (первичного и вторичного) на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых. Кредиты выдаются только на жильё, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тысяч человек (кроме Москвы, Московской области и Петербурга). Максимальная сумма кредита — до 3 млн рублей, а в отдельных регионах -- до 5 млн рублей.

Программа рассчитана с 2020 до 2025 года. Спрос на сельскую ипотеку постоянно рос, к настоящему времени в банки подано 307 400 заявок на 652 млрд рублей, из которых уже выдали кредиты на 130,5 млрд рублей 68 700 семьям.







