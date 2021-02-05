 

Верховный суд принял иск Лиги защитников пациентов о том, что ковид -- не особо опасная инфекция

 

Верховный суд РФ принял к производству иск к правительству РФ, в котором истцы -- Лига защитников пациентов -- требуют от кабмина исключить коронавирус из перечня опасных болезней (именно внесение его в этот перечень позволило вводить в России ограничительные меры).

Иск был подан президентом общественной организации "Лига защитников пациентов" Александром Саверским в конце января. Суд рассмотрит это дело 14 апреля. К иску присоединились свыше четырёхсот человек.


В иске Саверский указывает, что ковид сопоставим с сезонным гриппом и ОРВИ, однако они не входят в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Недавно Геннадий Онищенко сказал, что грипп опаснее коронавируса. 

В конце декабря ВОЗ заявила, что ковид в пять раз менее опасен, чем так называемая "испанка". 

Напомним, что когда вводили ограничения, ковид сравнивали именно с испанкой.

Также в конце января Саверский подал ещё один иск к правительству с требованием отменить масочный режим, однако ВС отклонил его из-за "ошибок в оформлении". Президент Лиги защитников пациентов намерен исправить иск и вновь подать его.


Ещё в сентябре эксперты Лиги защитников пациентов подготовили доклад, в котором по пунктам разобрали ситуацию с ковидом.
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