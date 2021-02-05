Верховный суд принял иск Лиги защитников пациентов о том, что ковид -- не особо опасная инфекция

Верховный суд РФ принял к производству иск к правительству РФ, в котором истцы -- Лига защитников пациентов -- требуют от кабмина исключить коронавирус из перечня опасных болезней (именно внесение его в этот перечень позволило вводить в России ограничительные меры).

Иск был подан президентом общественной организации "Лига защитников пациентов" Александром Саверским в конце января. Суд рассмотрит это дело 14 апреля. К иску присоединились свыше четырёхсот человек.





В иске Саверский указывает, что ковид сопоставим с сезонным гриппом и ОРВИ, однако они не входят в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Недавно Геннадий Онищенко сказал, что грипп опаснее коронавируса.

В конце декабря ВОЗ заявила, что ковид в пять раз менее опасен, чем так называемая "испанка".

Напомним, что когда вводили ограничения, ковид сравнивали именно с испанкой.

Также в конце января Саверский подал ещё один иск к правительству с требованием отменить масочный режим, однако ВС отклонил его из-за "ошибок в оформлении". Президент Лиги защитников пациентов намерен исправить иск и вновь подать его.



