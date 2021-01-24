Тбилиси против локдауна, в Чехии открылись запрещённые рестораны, в Голландии людей разгоняют газом и водомётами

Более двухсот человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли на митинг в Тбилиси в воскресенье с требованием к властям отменить действующие в Грузии с ноября ковидоограничения.
"Предупредительная акция" прошла у здания Госканцелярии.
"Цель акции - добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. Организаторы акции - рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации", - заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.
По его словам, участники акции потребовали от правительства в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.
"В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений, - сказал Джапаридзе. - Я полностью поддерживаю требования организаторов акции".
Участники митинга заявили, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать "комендантский час", откроются магазины, рестораны и кинотеатры.
Владельцы ресторанного бизнеса намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. В этом случае им удастся обойти ковидоограничения.
В Амстердаме и Эйндховене голландская полиция разгоняла противников локдауна водомётами, а в Эйндховене также и слезоточивым газом, после того как у водомёта было пробито колесо. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, тренажёрные залы и культурно-развлекательные учреждения, введён комендантский час.