Тбилиси против локдауна, в Чехии открылись запрещённые рестораны, в Голландии людей разгоняют газом и водомётами

Более двухсот человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли на митинг в Тбилиси в воскресенье с требованием к властям отменить действующие в Грузии с ноября ковидоограничения.

"Предупредительная акция" прошла у здания Госканцелярии.

"Цель акции - добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. Организаторы акции - рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации", - заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

По его словам, участники акции потребовали от правительства в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

"В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений, - сказал Джапаридзе. - Я полностью поддерживаю требования организаторов акции".

Участники митинга заявили, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать "комендантский час", откроются магазины, рестораны и кинотеатры.