 

Тбилиси против локдауна, в Чехии открылись запрещённые рестораны, в Голландии людей разгоняют газом и водомётами

 

Более двухсот человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли на митинг в Тбилиси в воскресенье с требованием к властям отменить действующие в Грузии с ноября ковидоограничения.

"Предупредительная акция" прошла у здания Госканцелярии.

"Цель акции - добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. Организаторы акции - рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации", - заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

По его словам, участники акции потребовали от правительства в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

"В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений, - сказал Джапаридзе. - Я полностью поддерживаю требования организаторов акции".

Участники митинга заявили, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать "комендантский час", откроются магазины, рестораны и кинотеатры.

 
В Чехии это уже происходит: владельцы десятков ресторанов и кафе возобновили работу своих заведений, несмотря на запрет властей. 
 
Протест начался в субботу. Нарушившие запрет заведения общепита контролировала полиция, потребовавшая их немедленного закрытия и наложившая на владельцев штрафы в размере до 20 тыс. крон (около €765). 
Акция должна привлечь внимание властей и общественности к несущему серьёзные убытки ресторанному бизнесу. Кафе, рестораны,
бары и столовые закрыты в республике около трёх месяцев. От этого ежедневный ущерб для них составляет примерно 414 млн крон (около €15,9 млн).

Владельцы ресторанного бизнеса намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. В этом случае им удастся обойти ковидоограничения.

 

В Амстердаме и Эйндховене голландская полиция разгоняла противников локдауна водомётами, а в Эйндховене также и слезоточивым газом, после того как у водомёта было пробито колесо. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, тренажёрные залы и культурно-развлекательные учреждения, введён комендантский час.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Брюсселе прошла антифашистская акция
» В Санкт-Петербурге прошел митинг против освобождения Расула Мирзаева
» В Казани прошел митинг против полицейского произвола
» В Ярославле и Калининграде прошли митинги против фальсификации выборов
» 31 марта состоится очередной митинг Стратегии-31
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Не стоит повторять шаблоны про \

Не стоит повторять шаблоны про "глупых детей в политике"

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Не стоит повторять шаблоны про \

Не стоит повторять шаблоны про "глупых детей в политике"

Тбилиси против локдауна, в Чехии открылись запрещённые рестораны, в Голландии людей разгоняют газом и водомётами

  • 20:36
  • 255

Байден стал рекордсменом по финансированию из анонимных источников

  • 17:30
  • 270

Разведывательное управление Минобороны США признало, что собирает данные о перемещениях американцев, не имея ордера

  • 22:07
  • 526

Суд Веймара назвал локдаун "катастрофической ошибкой", в Англии предложили платить за ковид, Голикова советует переболевшим не вакцинироваться

  • 21:38
  • 566

В России растут цены на жильё

  • 18:59
  • 588
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru