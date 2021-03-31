 

Российским призывникам будут полагаться только кнопочные телефоны

 

Новобранцы смогут взять на призывной пункт только кнопочный телефон, сообщил представитель Генштаба ВС РФ.

1 апреля в России начнётся весенний призыв, на срочную службу призовут более 134 тыс. человек.

"Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее, есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов... Дело в том, что военный комиссариат является территориальным представительством министерства обороны, на него распространяются все ограничения, которые распространяются на объекты Министерства обороны", - сказал представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Российским военным запретили делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других служащих.


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APN.ru