 

В Минэнерго объяснили, почему в РФ не дешевеет бензин: это было бы слишком неожиданно

 

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин объяснил, почему в правительстве не пожелали воспользоваться низкими ценами на нефть в минувшем году и сделать бензин более дешёвым для граждан России. Чиновник подчеркнул, что главной задачей властей было обеспечить предсказуемость стоимости топлива. По его словам, планомерно дорожающий бензин является ожидаемым для российского потребителя, а вот неожиданное удешевление создало бы проблемы. 

 

Сорокин признал, что стоимость топлива в России исторически «растёт более активно, чем снижается». Тем не менее чиновник считает механизм эффективным, "поскольку он позволяет не допустить скачков цен". 


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APN.ru