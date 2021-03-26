В Минэнерго объяснили, почему в РФ не дешевеет бензин: это было бы слишком неожиданно

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин объяснил, почему в правительстве не пожелали воспользоваться низкими ценами на нефть в минувшем году и сделать бензин более дешёвым для граждан России. Чиновник подчеркнул, что главной задачей властей было обеспечить предсказуемость стоимости топлива. По его словам, планомерно дорожающий бензин является ожидаемым для российского потребителя, а вот неожиданное удешевление создало бы проблемы.

Сорокин признал, что стоимость топлива в России исторически «растёт более активно, чем снижается». Тем не менее чиновник считает механизм эффективным, "поскольку он позволяет не допустить скачков цен".

