РФ возьмёт привлекательный миллиардный кредит для доплат медикам, работавшим с ковидом

Совет директоров Нового банка развития (НБР) одобрил кредит РФ на сумму до $1 млрд для доплат медицинским работникам, включая врачей, медсестёр и младший медицинский персонал, которые оказывают помощь в диагностике и лечении ковида-19.

Минфин РФ сообщил, что, так как кредиты на финансирование мер по борьбе с ковидом предоставляются НБР на привлекательных условиях, министерство считает целесообразным привлечь такой кредит. "Эти денежные средства наряду с другими источниками "помогут компенсировать понесенные в 2020 году расходы федерального бюджета" на стимулирующие выплаты медикам, лечившим пациентов с коронавирусом", -- сказали в Минфине.



