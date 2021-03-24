Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

В Израиле опубликовали онлайн-карту пунктов ковидных тестирований и упустили из виду, что она показывает не только гражданские объекты, но и военные базы, где тестируются военнослужащие. Таким образом стали известны названия, местоположение, площадь военных баз, в том числе авиационных и разведывательных. Любой мог ознакомиться с этими данными, пока не подняла тревогу газета "Хаарец". Обычно эта информация считалась секретной, поскольку враги Израиля, предположительно, могут нанести ракетный удар по этим объектам.

Вероятно, что ошибка произошла из-за того, что в разработке карты участвовали гражданские специалисты.