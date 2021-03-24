 

Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

В Израиле опубликовали онлайн-карту пунктов ковидных тестирований и упустили из виду, что она показывает не только гражданские объекты, но и военные базы, где тестируются военнослужащие. Таким образом стали известны названия, местоположение, площадь военных баз, в том числе авиационных и разведывательных. Любой мог ознакомиться с этими данными, пока не подняла тревогу газета "Хаарец". Обычно эта информация считалась секретной, поскольку враги Израиля, предположительно, могут нанести ракетный удар по этим объектам. 
Вероятно, что ошибка произошла из-за того, что в разработке карты участвовали гражданские специалисты. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лукашенко выступил в защиту российских военных баз в Белоруссии
» Бунт на корабле
» Российская авиация разрушила накануне грузинские военные базы
» Российские базы выведут из Грузии через четыре года
» Саакашвили вызван на ковер в Москву
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

  • 20:43
  • 347

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин

  • 18:56
  • 198

За продажу устройств без российских приложений будет полагаться штраф

  • 18:47
  • 184

Госдума окончательно приняла поправки о том, кто может быть президентом РФ

  • 18:13
  • 200

Росгвардию политически обучат и государственно защитят

  • 18:04
  • 192

Большинство поляков и россиян считают, что их страны должны быть союзниками или друзьями

  • 16:35
  • 232
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru