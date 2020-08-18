Лукашенко выступил в защиту российских военных баз в Белоруссии

По сообщению агентства "Спутник-Беларусь", на совещании с членами Совета безопасности Александр Лукашенко сказал, что не видит большой опасности в появлении российской военной базы на территории республики, ведь "там - 90% - работают наши люди, получают соответствующую заработную плату".

Таким образом находящийся сейчас в спорном и неустойчивом положении президент прокомментировал программу оппозиционного штаба, предполагающую закрыть на территории страны российские военные базы.







