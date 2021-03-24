 

Госдума окончательно приняла поправки о том, кто может быть президентом РФ

 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приведении законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции.

Уточняются действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков: в законе 19-ФЗ "О выборах президента РФ" прописывается, что не имеет права быть избранным президентом гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок, -- при этом не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.


 

Кроме того, перенесено в закон о выборах президента конституционное положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".

 

Закон дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нём перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Полиция обязуется предоставлять по запросу избирательных комиссий данные о всех судимостях кандидатов на выборах, а также об их привлечении к административной ответственности за распространение экстремистских материалов или символики.

Одновременно вводится обязанность полиции раскрывать информацию о судимостях и фактах уголовного преследования лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, а также о привлечении их в прошлом к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Принятый закон также устанавливает, что информация из банка данных полиции о лицах, осуждённых за преступление или совершивших административное правонарушение, может передаваться "по запросам органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц" в отношении организаторов митингов и демонстраций. 

 



 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Губернаторские сроки окончательно обнулят
» Госдума приняла в первом чтении поправки о федеральных сенаторах
» За российские гранты не будут брать налогов
» Подслушивать и сбивать самолеты теперь будут на законных основаниях
» Госдума отклонила поправку в избирательное законодательство
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

  • 20:43
  • 347

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин

  • 18:56
  • 198

За продажу устройств без российских приложений будет полагаться штраф

  • 18:47
  • 184

Госдума окончательно приняла поправки о том, кто может быть президентом РФ

  • 18:13
  • 200

Росгвардию политически обучат и государственно защитят

  • 18:04
  • 192

Большинство поляков и россиян считают, что их страны должны быть союзниками или друзьями

  • 16:35
  • 232
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru