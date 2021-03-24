Госдума окончательно приняла поправки о том, кто может быть президентом РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приведении законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции.

Уточняются действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков: в законе 19-ФЗ "О выборах президента РФ" прописывается, что не имеет права быть избранным президентом гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок, -- при этом не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.





Кроме того, перенесено в закон о выборах президента конституционное положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".

Закон дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нём перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Полиция обязуется предоставлять по запросу избирательных комиссий данные о всех судимостях кандидатов на выборах, а также об их привлечении к административной ответственности за распространение экстремистских материалов или символики.

Одновременно вводится обязанность полиции раскрывать информацию о судимостях и фактах уголовного преследования лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, а также о привлечении их в прошлом к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Принятый закон также устанавливает, что информация из банка данных полиции о лицах, осуждённых за преступление или совершивших административное правонарушение, может передаваться "по запросам органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц" в отношении организаторов митингов и демонстраций.



