 

Росгвардию политически обучат и государственно защитят

 

Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что своим приказом создал в службе Главное военно-политическое управление, которое займётся морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников. С февраля 2021 года по 2022 год будет сформировано Главное военно-политическое управление Росгвардии. До конца 2021 года в войсках будут введены должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе. Их будут называть "замполитами".

"Политическая работа в войсках национальной гвардии будет представлять собой комплекс мероприятий агитационно-пропагандистской работы, психологических, культурно-досуговых и других мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня морально-политического и психологического состояния (МППС) военнослужащих и сотрудников, необходимого для успешного выполнения поставленных задач на укрепление и поддержание воинской и служебной дисциплины и правопорядка в войсках национальной гвардии".

 

В то же время Госдума приняла законопроект, с помощью которого право на госзащиту получат сотрудники Росгвардии, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооружённых преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп, а также росгвардейцы, осуществляющие охрану общественного порядка.


 


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APN.ru