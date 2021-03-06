 

Россия и Белоруссия создадут совместные центры подготовки военных

 

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве в пятницу договорились о создании трёх учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии.

Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии.

10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", манёвры пройдут как в России, так и в Белоруссии. 

 

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов.

В октябре 2020 года на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии Шойгу заявил о новых угрозах безопасности из-за действий НАТО:

"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач".


 

 


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APN.ru