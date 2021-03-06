Россия и Белоруссия создадут совместные центры подготовки военных

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве в пятницу договорились о создании трёх учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии.

Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии.

10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", манёвры пройдут как в России, так и в Белоруссии.

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов.

В октябре 2020 года на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии Шойгу заявил о новых угрозах безопасности из-за действий НАТО: