 

Закупками продуктов для Росгвардии занялась прокуратура и ФАС

Представители военной прокуратуры РФ подтвердили, что в данный момент проводится проверка по факту возможного завышения цен на пищевые продукты для нужд Росгвардии. Поводом для проверки силовой структуры стало вероятное завышение цен на некоторые мясные изделия, которые поставляют подразделения Росгвардии. 

«Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию от надзорного ведомства.

Напомним читателям, что летом 2018 года расследование о коррупции при закупках продуктов для Росгвардии опубликовал Алексей Навальный. По версии оппозиционера, после того, как единственным поставщиком стал комбинат «Дружба народов», стоимость закупок сильно выросла, а качество продуктов ухудшилось. В ответ на заявление ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов назвал все доводы Навального клеветой и вызвал его на дуэль, пообещав сделать из него отбивную. Любопытно, что в тот момент оппозиционер находился под арестом за январскую «забастовку избирателей» и не имел возможности ответить лично. Когда Навальный вышел на свободу, он предложил Золотову провести поединок в виде дебатов в эфире любого федерального телеканала, от чего глава Госгвардии, ожидаемо, отказался.

АПН следит за развитием событий.
 

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