Больной Дагестан Сергея Меликова

В этом году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане выделено около 2,6 млрд рублей. А недавно стало известно, что объем финансовых вливаний со стороны федерального бюджета может значительно возрасти. Только создание современного онкологического центра в республике обойдется в 14 млрд рублей. Обрастают запросами и отдельные направления.

Так, на переоснащение сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в республике будут выделены 140 млн рублей. При этом уже ранее выделенные средства расходуются неэффективно. Например, открытие трех новых многофункциональных медицинских центров в селе Ботаюрт Хасавюртовского района, в Каспийске и в Дербенте было серьезно задержано из-за нехватки кадров. В связи с дефицитом врачей местные власти даже направляли в Министерство финансов РФ обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы. Все это говорит о том, что проблемы здравоохранения в республике как не решались системно, так и не решаются при нынешнем врио главы Дагестана Сергее Меликове. Вместо этого он ограничивается громкими заявлениями и, по сути, занимается лакировкой действительности.





Провальная вакцинация





В частности, на это указывают результаты прививочной кампании. По официальным данным, по состоянию на 5 марта 2021 года в республике было привито меньше 1% (0,46%) населения. Однако 11 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Сергей Меликов доложил о 2,2% вакцинированных. Не надо быть врачом, чтобы понять – невозможно меньше чем за неделю практически вдвое увеличить показатели. Только если не нарисовать их.





Чрезмерное увлечение врио главы Дагестана и его окружения красивыми цифрами для отчетности уже нанесло серьезный ущерб жителям Республики. По данным рейтинга регионов с избыточной смертностью из-за коронавируса, составленного фондом «Петербургская политика», Дагестан является одним из лидеров по приросту смертности из-за Covid-19. Если в целом в СКФО этот показатель с начала года вырос на 22,4%, то в Дагестане – на 34%. Согласно статистике Роспотребнадзора, по состоянию на 15 марта 2021 года в Дагестане было официально подтверждено 30 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 1370 человек. Таким образом, уровень летальности от Covid-19 в Дагестане сегодня составляет 4,51%, что более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель, в 1,7%, в среднем по стране. При этом в республике развернуто всего 1017 коек для коронавирусных пациентов, хотя среднесуточная госпитализация стабильно держится на уровне 70-75 человек. Так что «рвануть», как говорится, может в любой момент.





Казалось бы, для региона, который понес немалые потери во время первой волны пандемии, сегодня не может быть важней задачи, чем вакцинация. Продолжая сталкиваться со смертями близких и друзей, население уже должно было бы осознать всю важность прививки. К тому же, в этом году Дагестан получил 40% всех выделенных российским мусульманам мест на хадж, а власти Саудовской Аравии уже заявили, что не пустят в страну непривитых паломников. Но дагестанцам решимости не добавляет даже открывшаяся возможность совершить паломничество.





Минздрав есть, доверия нет





Причину масштабного ковид-диссидентства жителей Дагестана наблюдатели видят в недоверии населения к местным властям. Все дело в том, что при нынешнем врио Сергее Меликове в регионе сохраняется обстановка тотальной коррупции, в которой вполне может быть поставлена на поток торговля справками о якобы перенесенном заболевании и сделанной вакцине. Простые дагестанцы уже открыто говорят в соцсетях, что такие справки будут еще одной кормушкой для регионального минздрава, особенно в преддверии хаджа. «Минздрав и есть самый опасный коронавирус в Дагестане, пора от вас вакцинировать», – заключают жители республики. И, действительно, не из-за коррупционной ли составляющей в середине марта на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения руководители муниципалитетов с низкими темпами вакцинации всерьез пытались убедить власти в том, что у многих жителей региона якобы уже обнаружены антитела к коронавирусу. А врио министра здравоохранения Татьяна Беляева, со своей стороны, на одной из оперативок объясняла низкие темпы прививочной кампании тем, что «в Дагестане есть территории, где вакцина закончилась», а перераспределять, дескать, нецелесообразно.





К слову сказать, нет доверия у дагестанцев и к самой Татьяне Беляевой, которая является прямой ставленницей Сергея Меликова. Она начинала карьеру врачом-патологоанатомом, работала главврачом Республиканского патологоанатомического бюро, а нынешней высокой должностью, по сути, обязана своему супругу, который был сослуживцем Меликова по Росгвардии. Показательно, что Беляева сменила прежнего главу минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова в декабре 2020 года, после громкого скандала, когда тот уволил главврача городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева, подозреваемого в коррупции. По данным прокуратуры, Малаев направлял больных в частную клинику, аффилированную с ним. Так вот Меликов восстановил в должности Малаева, а позже заменил главу минздрава на более сговорчивую Беляеву. Само дело о коррупции в итоге замяли.





Стоит ли удивляться, что на недавней коллегии республиканского минздрава руководство отчиталось, что врачи в Дагестане получают по 62 тыс. рублей, медсестры – 32 тыс., санитарки – 28 тыс., на что народ в соцсетях возмутился: «Татьяна Васильевна, почему вы без уточнения на местах у самих медработников позволили такое ляпнуть?» В действительности, люди получают вдвое меньше.





Провал по всем фронтам





Приходится признать, что сегодня здравоохранение Дагестана буксует, и Республика, по сути, живет вчерашним днем, и даже позавчерашним, в вопросе оснащения медучреждений и оказания медицинской помощи.

Качество закупок оборудования, например, не выдерживает никакой критики. Республика тратит большие деньги на покупку медицинских аппаратов, которые по техническим параметрам даже невозможно установить, не то что ими пользоваться. Так, в ноябре прошлого года один из врачей Республиканского ортопедо-травматологического центра в Махачкале даже объявил голодовку из-за неправильно установленного в медучреждении томографа.





Несмотря на то что средства на программу привлечения врачей к работе сельской местности «Земский доктор» выделяются исправно, медперсонала в селах по-прежнему не хватает. Всего за весь период реализации проекта в республике были трудоустроены только 1485 врачей и 35 фельдшеров, в том числе в 2020 году – 181 врач и 25 фельдшеров.





Преимущественно «на бумаге» оказывается паллиативная помощь. Как выяснил Общероссийский народный фронт, представители которого в рамках проекта «Регион заботы» посетили Дагестан, на местах нет ни кадров для выездной службы, ни обезболивающих для больных. Хотя в паллиативной помощи в Дагестане нуждаются около 10 тыс. человек.





Но пока вместо того чтобы решать конкретные проблемы, Меликов занимается созданием имиджевых проектов, которые, естественно, требуют больших вложений из федерального бюджета. Действует врио по принципу «чем больше денег, тем выше его рейтинг». Поэтому и не стесняется просить дополнительные средства на поддержку медицины в Дагестане. Но как показывают многочисленные примеры, в том числе и его предшественников, потенциальная отдача от этого финансирования весьма сомнительна. Без устранения системных пробелов в дагестанском здравоохранении деньги, выделяемые на его поддержку, могут быть в очередной раз потрачены неэффективно или просто разворованы.

Первая публикация - издание Утроnews.