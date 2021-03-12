Число смертей от инсультов выросло из-за того, что люди "оставались дома"

Число летальных исходов от инсультов в 2020 году в Петербурге увеличилось на 6,1%, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев на заседании комиссии по снижению смертности:

"Основное внимание на заседании было уделено снижению смертности от болезней системы кровообращения, в первую очередь - от инсультов. За время пандемии большая часть коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказалась в перепрофилированных стационарах, а основная нагрузка легла на три крупнейшие больницы города -- Елизаветинскую, Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи... В данные учреждения в основном попадали самые тяжёлые больные, а остальные из-за опасения заболеть COVID-19 оставались дома. В итоге число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом".

Ранее власти города сообщали, что прирост смертности в 2020 году составил 22,9%. Первое место по причинам смертности заняли, как и в прежние годы, сердечно-сосудистые заболевания.





Счётная палата уже сделала вывод о том, что борьба с ковидом в 2020-м году осуществлялась за счёт сокращения плановой медицинской помощи по сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, являющимся основными причинами смертности.