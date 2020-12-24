Что думают россияне об отравлении Алексея Навального
- 24.12.2020, 18:23,
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Согласно опросу
Левада-центра, 78% россиян знают об отравлении Алексея Навального и называют три основные версии произошедшего: 30% считают произошедшее инсценировкой самого политика, 19% видят в этом провокацию западных спецслужб, 15% говорят о попытке власти устранить политического оппонента. Последнюю версию в основном высказывают те, кто принимает близко к сердцу эту историю.
На основе полученных данных Левада-центр составил таблицу: