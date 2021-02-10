 

Россияне гораздо больше поддержали протесты в Хабаровске, чем январские нынешнего года

Согласно результатам опроса "Левада-центра"*, россияне в основном поддержали прошлогодние протесты в Хабаровске (когда жители края требовали отпустить арестованного губернатора Сергея Фургала): в их поддержку высказались 47% опрошенных, 32% отнеслись нейтрально и только 16% осудили. 
Гораздо меньшее число россиян -- всего 22% -- поддержали протесты января 2021 года, когда арестовали Алексея Навального и вышел фильм "Дворец для Путина"; 37% отнеслись к ним нейтрально и 39% не поддержали. 
При этом 43% опрошенных считают, что январские протесты связаны с накопившимся недовольством положением дел в стране, только 31% связывают их с именем Алексея Навального, 19% -- с коррупцией, показанной в фильме.

 
 
*Внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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