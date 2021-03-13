 

Семье Джорджа Флойда, с гибели которого началось BLM-движение, выплатят 27 млн долларов

 

Власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) выплатят 27 миллионов долларов семье чернокожего американца Джорджа Флойда, погибшего при задержании 25 мая 2020 года.

Таким образом, городские власти согласились на досудебное урегулирование иска семьи Флойда, поданного против города и офицеров полиции, обвинённых в убийстве. В иске семья утверждала, что офицеры нарушили права Флойда, когда удерживали его, и что город позволил процветать в полиции "культуре чрезмерной силы, расизма и безнаказанности". 

 

Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, затем другие американские города и вышли за пределы США. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов.

Обвинения были предъявлены четверым офицерам полиции: Дереку Човину, который давил коленом на шею Флойда, и его коллегам, присутствовавшим при задержании. 


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