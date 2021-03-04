Фейсбук снял запрет на политическую рекламу, а демократы ждут нападения на Капитолий

Социальная сеть Фейсбук отменила свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года, после выборов в США, "чтобы избежать путаницы или злоупотреблений".

На прошлой неделе отменила аналогичное решение компания Гугл.

Тем не менее, по уверению Демократической партии, напряжение не спадает, и "некоторые группы ополченцев, участвовавшие в беспорядках 6 января, намереваются снова напасть на Капитолий". Предполагается, что они представляют угрозу для демократических законодателей, в связи с чем было отменено намеченное голосование по "закону Джорджа Флойда" о правосудии в полицейской деятельности.

Со своей стороны, республиканцы обвиняют демократов в поддержании ненужных мер предосторожности против несуществующей угрозы. Они считают, что таким образом демократы хотят изобразить сторонников Трампа как чрезвычайно жестоких.



