 

Российские вузы смогут проводить дистанционные экзамены

 

Вузы РФ смогут проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии, и это расширит возможности аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов. Формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. "Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно сообщению, изначально студенты должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга: произнести перед камерой случайную последовательность цифр. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.


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APN.ru