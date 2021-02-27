 

Выпускники 2021 года будут сдавать упрощённые экзамены

 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году. Учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике, на этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Утверждён новый порядок приёма в вузы в 2021/22 учебном году
» Россиянам разрешат сдавать ЕГЭ круглый год
» В 2015 году из Единого госэкзамена по русскому языку полностью исключат тестовую часть
» В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
» Девятиклассники Татарстана будут сдавать татарский язык в обязательном порядке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Обезьянья лапка Железного Феликса

Обезьянья лапка Железного Феликса

Не «братские народы», а триединый русский народ

Не «братские народы», а триединый русский народ

Почему цивилизация отступает?

Почему цивилизация отступает?

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Ницце, Дублине и Лондоне прошли демонстрации против ковид-ограничений

  • 01:01
  • 119

В Казахстане ввели цветовую дифференциацию граждан для получения услуг

  • 20:26
  • 191

Выпускники 2021 года будут сдавать упрощённые экзамены

  • 20:09
  • 196

Большинство москвичей не хотят, чтобы камеры в метро распознавали лица

  • 20:04
  • 173

ООН продолжает настаивать на необходимости борьбы с глобальным потеплением

  • 21:35
  • 369

Во всех насильственных преступлениях в Нью-Йорке лидируют чёрные

  • 20:04
  • 466
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru