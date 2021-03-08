 

Москва ответит на американские хакерские атаки

Как сообщила ранее газета New York Times, по данным неназванных собеседников журналистов, в ближайшие три недели Соединенные Штаты произведут "скрытые контрудары", совершив несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.
 
По сообщениям собственного источника АПН, пожелавшего остаться анонимным, Россия не собирается оставить эти тайные киберудары без ответа. Российская реакция будет ассиметричной, гибкой, но эффективной - написал нам в секретный чат телеграма высокопоставленный сотрудник одной из околокремлёвских структур. По его данным, Россия планирует подвергнуть неспровоцированную атаку США молчаливому моральному осуждению, которое, тем не менее, станет очевидным всему миру.
 
Как крайняя мера, на случай продолжения эскалации киберконфликта, - отметил источник, - планируется шутливое высказывание официального представителя российского МИД Марии Захаровой в Facebook. Мы рассчитываем, - указал он, - что наши американские партнёры будут соблюдать принципы честной игры и не забанят по такому случаю аккаунт Марии.
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APN.ru