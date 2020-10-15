 

Сноуден задержится в России неопределённо долго

В 2013-м году сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру, за что получил обвинение в шпионаже и похищении госсобственности.
 
Сноудену пришлось бежать из США в Гонконг, а затем в Россию, где он проживает и поныне. По утверждению информированного источника, возвращаться в США он не планирует при любом исходе американской президентской кампании, ничего хорошего там Сноудена не ждёт в любом случае.
 
 
Предположительно, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги, а также получил чуть более $1 млн от платных выступлений.


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APN.ru