Сноуден задержится в России неопределённо долго
- 15.10.2020, 21:01,
- Новости
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В 2013-м году сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру, за что получил обвинение в шпионаже и похищении госсобственности.
Сноудену пришлось бежать из США в Гонконг, а затем в Россию, где он проживает и поныне. По утверждению
информированного источника, возвращаться в США он не планирует при любом исходе американской президентской кампании, ничего хорошего там Сноудена не ждёт в любом случае.
Предположительно, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги, а также получил чуть более $1 млн от платных выступлений.