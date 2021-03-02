Культ предков. Глава Дагестана Сергей Меликов пролоббировал увековечивание имени своего отца в Башкирии

Улицу в его честь переименовали в Уфе: по месту службы полковника Алима Меликова в конвойных войсках.

По инициативе главы Дагестана в Уфе увековечили имя его отца, уволенного из армии со скандалом По информации канала МГБ-НКВД , в Уфе не утихает скандал вокруг присвоения имени полковника Алима Меликова одной из улиц в строящемся микрорайоне. Общественность возмущается и пишет обращения в местную администрацию с требованиями прояснить вопрос, на каком основании в 2017 году власти приняли решение увековечить имя военного, который всю жизнь прослужил в конвойных войсках, не имеет никаких выдающихся достижений и особых заслуг перед Республикой Башкортостан. Более того — в 1986 году солдаты вверенной Алиму Нур-Магомедовичу Меликову военной части совершили теракт, в результате которого погибли четыре человека. Однако этот факт не помешал его сыну, на тот момент первому заместителю Главкома Росгвардии, а сегодня врио главы Республики Дагестан Сергею Меликову, используя админресур, пролоббировать присвоение имени отца уфимской улице.





Генеральские амбиции

Сейчас ветераны и представители общественности требуют восстановления справедливости. На имя руководителя администрации главы Республики Башкортостан и директора Росгвардии поступили обращения с просьбой: «Исправить ошибку — инициировать переименование улицы». «Логично, когда улицу называют именем героя, родившегося в этом городе, или ученого, работающего в нем, или труженика, который прославился и прославил свою малую Родину», — говорится в одном из обращений. И совершенно недопустимо, «когда название улицы рождается по инициативе подчиненных, желающих либо угодить руководству, либо не имеющих возможности возразить в силу подчиненности, не это ли называется конъюнктурой и недальновидностью? Где здравый смысл, где приоритетность задач и анализ последствий?»

Негодование горожан понятно. Биография полковника Алима Меликова (годы жизни — 1932—2012 гг.) не блещет подвигами. Он даже академического образования не получил, а занимал командные должности с гражданской специальностью юриста. О чем его сын предпочитает умалчивать.

На своем пути к власти Сергей Меликов постоянно старается добавить себе политического веса, создавая имидж потомственного героя. По его логике, для такого дела все средства хороши — можно даже биографию переписать. Например, он не афиширует, что и сам проходил срочную службу под крылом отца в одной из уфимских частей, а после училища — в конвойном батальоне. К слову, Меликов-старший занимал не последние должности, поэтому мог посодействовать в продвижении молодого лейтенанта по карьерной лестнице.

Понятно, что история с терактом, произошедшем в 1986 году, никак не вписывается в лубочный образ Алима Меликова, который создает его сын. Поэтому о ней и вовсе предпочитают умалчивать. Так, в одном из парадных материалов о первых лицах МВД РФ в журнале «На боевом посту» за 2006 год под бравурным заголовком «Два генерала и полковник» говорится, что в 1986 году Алим Меликов служил в конвойной бригаде в Одессе, а ушел в отставку из-за того, что не имел профильного образования. Однако уволили его совсем по другой причине — из-за того самого теракта, к которому оказались причастны подчиненные Меликова-старшего — солдаты-срочники 521-го конвойного полка в/ч 6520. Они 20 сентября 1986 года захватили Ту-134, взяв в заложники более 80 человек.

Страшная трагедия

Теракт с человеческими жертвами прогремел на весь Союз. Проведенные после многочисленные расследования позволяют фактически поминутно воспроизвести детали того дня. Не выдержав дедовщины, младший сержант Николай Мацнев и рядовые Сергей Ягмуржи и Александр Коновал в/ч 6520, которой командовал Меликов-старший, сбежали со службы. Вооруженные дезертиры направились в аэропорт, чтобы захватить гражданский самолет и покинуть пределы страны. Они служили в роте специального сопровождения судебных органов и не раз участвовали в антитеррористических учениях, в том числе и в местном аэропорту, поэтому знали, как будут действовать власти.

Не все пошло по намеченному плану. Коновал практически сразу сбежал, во время задержания он пытался покончить с собой (впоследствии получил 10 лет лишения свободы). Некоторые пособники дезертиров в последний момент одумались или просто испугались. Так, Игорь Федоткин должен был убить сослуживцев в карауле и захватить загруженный боеприпасами БТР, но не стал этого делать. В противном случае пострадавших было бы намного больше.

Первые жертвы — милиционеры, остановившие такси, на котором ехали дезертиры. А дальше все как в триллере. Захват пассажиров и экипажа рейса «Киев-Уфа-Нижневартовск», которых до штурма группой «А» держали на прицеле Мацнев и Ягмуржи, убийство невинных людей. Один пассажир был застрелен на месте, другой ранен и скончался в больнице. Все это жертвы, которых могло не быть.

Как установило следствие, не меньше четырех военнослужащих подчиненной Меликову части, знали о готовящемся теракте, но не сообщили об этом. Позже все они были осуждены за «недоносительство» и получили от 2 до 6 лет. Мацнев при штурме был убит, Ягмуржи приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Естественно после ЧП полетели звезды с погон, в том числе был освобожден от должности и командир 521-го конвойного полка полковник Алим Меликов. Какого же было недоумение уфимцев, когда именем такого «героя» решили назвать улицу их родного города.

Политическая слепота

Официально инициатором присвоения имени полковника Меликова значится командир в/ч 6795 Росгвардии С. А. Семенов. Хотя ни для кого не секрет, что единственной причиной такого решения было желание первого зама Главкома Росгвардии Сергея Меликова увековечить память о своем отце. Именно по его указанию было подготовлено ходатайство от Сергея Семенова. Никого не смутило даже то, что в/ч 6795 не является правопреемницей в/ч 6520, которой командовал Алим Меликов.

Фактически с 2017 года местные жители пытаются добиться переименования улицы. Они считают, что «нельзя оставлять в памяти людей простой тезис: это улица того, чьи солдаты поубивали людей». И недопустимо, когда представители власти используют служебное положение, чтобы набрать себе репутационные очки, как делает сейчас Сергей Меликов.

Однако пока в этом сражении с генеральскими амбициями простые уфимцы проигрывают. На ранее отправленные обращения местным чиновникам они получили формальный ответ, по сути, отписку: «В связи с многочисленными жалобами горожан Советом городского округа города Уфа Республики Башкортостан практика переименования улиц прекращена, так как требует существенных затрат и создает трудности по переоформлению правоустанавливающих документов», — говорится в официальном письме.

Однако люди не теряют надежды и пытаются достучаться до властей, а если надо, готовы дойти и до Президента РФ. «Ошибки, которые исправляются, лучше воспринимаются, чем политическая слепота и недальновидность. Ошибки, которые не признают — ухудшают образ народной власти», — говорится в обращении к руководителю администрации главы Республики Башкортостан.

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