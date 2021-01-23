В городах России прошли акции в поддержку Навального

Акция в Липецке стартовала на площади Победы и продолжилась шествием по улице Советской.

Митинг в Костроме прошел на Октябрьской площади. Затем участники двинулись по улице Советской в сторону зданий Костромской областной думы и администрации города.

Ярославцы собрались на акцию на площади Труда, а затем шествие направилось по улице Свободы в сторону здания регионального правительства. Вход на Советскую площадь перед правительством области перекрыли полицейские, участники акции остановились за зданием обладминистрации.

В Белгороде участники собрались у центрального парка имени Ленина, затем прошли по улицам города к центральной площади города, где состоялся митинг. Полиция митингующим не препятствовала. Акция прошла мирно.

Во всех этих городах организаторы и координаторы штабов Навального были задержаны.

В Новосибирске и Иркутске, по данным МВД и Росгвардии, в митингах и шествиях приняли участие по 2500 человек, в Екатеринбурге -- 3 000 человек. Полиция "вела корректное сопровождение".

Власти Приморья сообщили, что в акции протеста в поддержку Алексея Навального во Владивостоке приняли участие около 500 человек.

В Курске уволили майора полиции Руслана Агибалова, записавшего видео в поддержку Навального, Фургала, Грудинина и некоторых других деятелей.