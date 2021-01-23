 

В городах России прошли акции в поддержку Навального

В Москве митинг в поддержку Алексея Навального начался на Пушкинской площади, откуда собравшиеся были вытеснены полицией
Была задержана жена Алексея Юлия Навальная. 
Таким образом митинг стихийно сместился на улицы и бульвары Москвы, отчего, например, на Страстном бульваре было частично перекрыто движение.
По данным МВД, в московских протестах приняли участие около 4 000 человек и задержаны десятки, по оценке "Рейтерс" -- около 40 000 человек, и задержано более пятисот.  
Фотографии московских протестов можно посмотреть здесь.
 
Акция в Липецке стартовала на площади Победы и продолжилась шествием по улице Советской. 

Митинг в Костроме прошел на Октябрьской площади. Затем участники двинулись по улице Советской в сторону зданий Костромской областной думы и администрации города. 

Ярославцы собрались на акцию на площади Труда, а затем шествие направилось по улице Свободы в сторону здания регионального правительства. Вход на Советскую площадь перед правительством области перекрыли полицейские, участники акции остановились за зданием обладминистрации.

В Белгороде участники собрались у центрального парка имени Ленина, затем прошли по улицам города к центральной площади города, где состоялся митинг. Полиция митингующим не препятствовала. Акция прошла мирно.

Во всех этих городах организаторы и координаторы штабов Навального были задержаны.

 

В Новосибирске и Иркутске, по данным МВД и Росгвардии, в митингах и шествиях приняли участие по 2500 человек, в Екатеринбурге -- 3 000 человек. Полиция "вела корректное сопровождение". 

 

Власти Приморья сообщили, что в акции протеста в поддержку Алексея Навального во Владивостоке приняли участие около 500 человек.

 

В Курске уволили майора полиции Руслана Агибалова, записавшего видео в поддержку Навального, Фургала, Грудинина и некоторых других деятелей.


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