Большинство москвичей не хотят, чтобы камеры в метро распознавали лица

Большинство жителей Москвы (57%) негативно относятся к установке в метрополитене системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, свидетельствуют результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru:

"Однозначно и скорее положительно новую систему видеонаблюдения московского метрополитена оценивают 43% жителей, однозначно и скорее отрицательно - 57%".

Среди доводов противников новой системы -- опасения, что собранная информация может попасть "не в те руки", а также помешать конфиденциальности частной жизни

Сторонники нововведения считают, что система видеонаблюдения поможет распознавать преступников и окажется полезной с точки зрения обеспечения безопасности.

Опрос проведён 25-26 февраля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.



