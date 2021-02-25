 

В московском метро будут отслеживать быстрые движения и праздношатание

 

Власти Москвы потратят 932 млн рублей на покупку и установку на 85 станциях метро 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащёнными функцией распознавания лиц. Из техзадания следует, что камеры должны уметь отслеживать быстрые движения или, напротив, "праздношатания". Также каждая камера должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, "детектирование лиц", подсчёт людей и распознавание их скопления. Экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Победитель конкурса будет определен 4 марта, установить камеры он будет должен в декабре 2021 года.


Система распознания лиц заработала в Москве в 2017 году, на осень 2017 года в системе было больше 3000 видеокамер. В 2019 году власти собирались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, на сайте мэра говорилось, что в системе 162 000 видеокамер.

В октябре 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что в интересах полиции в московском метро все камеры наблюдения будут оснащены функцией распознавания лиц. 



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