Белые ребята из бедных семей реже всего попадают в британские университеты

Бедные белые подростки из британских постиндустриальных и прибрежных городов имеют меньше всего шансов получить высшее образование.

Сравнить уровень дохода семей можно, например, по показателю бесплатных обедов. Дети из азиатских семей, получающие в школах бесплатные обеды, получают высшее образование от 47% случаев (пакистанцы) до 73% (китайцы). Дети из чёрных семей с соответствующим уровнем дохода получают высшее образование от 32% случаев (карибы) до 59% (африканцы). Но белые дети из бедных британских семей получают высшее образование лишь в 16% случаев.

В Лондоне этот показатель выше, но в Лондоне и белого населения меньше половины, в то время как в Англии в целом белые составляют 80%.