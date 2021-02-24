Вакцинация и дискриминация: новый путь Израиля

Медики в Израиле вакцинировали двумя дозами прививки от ковида более 48% населения старше 16 лет. Первую дозу вакцины получили свыше 4,5 млн человек, а вторую - более 3,1 млн человек.

23 февраля кабинет министров Израиля одобрил введение комендантского часа на период праздника Пурим, который израильтяне традиционно отмечают карнавальными шествиями и масштабными вечеринками несколько дней подряд. В этом году он приходится на 25 февраля. Комендантский час будет действовать с 20:30 до 5:00 утра по местному времени в четверг, пятницу и субботу и призван не допустить массовых гуляний в стране.

В настоящее время Минздрав Израиля разрабатывает закон о запрете на присутствие на рабочем месте тех, кто не прошёл вакцинацию от ковида. Этот закон предусматривает допуск на предприятия и в учреждение лишь сотрудников, имеющих прививочный сертификат, удостоверение о перенесённом заболевании или справку об отрицательном результате анализа на коронавирус (и такая справка должна обновляться каждые два-три дня).

В черновике законопроекта ничего не говорится о судьбе тех, кому запретят выход на работу. Владелец или администрация предприятия должны сами решить, увольнять ли работника, отправлять его в неоплачиваемый отпуск или переводить на надомную работу.

