 

Нелегальные иммигранты имеют в Британии преимущество перед гражданами страны

Нелегальные иммигранты, проникающие на грузовиках и лодках в Британию из Франции (а их страны исхода -- это африканские государства, такие как Судан и Эритрея), получают в сложившихся коронавирусных условиях преимущество перед гражданами страны. В частности, им, молодым мужчинам, делают бесплатную прививку от ковида, которую до сих пор получили не все желающие вакцинироваться пожилые и уязвимые британцы. Кроме того, на время карантина мигрантов бесплатно селят в четырёхзвездочную гостиницу. В то же время прибывающие домой британцы тоже попадают в принудительный карантин, но в трёхзвёздочной гостинице и за свой счёт. Десять дней карантина обойдутся британцу в 1750 фунтов, при том что в нормальное время провести столько же дней в этой гостинице стоило бы всего 600 фунтов. Мигрантам разрешается покидать гостиницу и свободно бродить по окрестностям, в то время как отбывающим карантин британцам позволят лишь ненадолго выходить для разминки под присмотром надзирателей (правила вступают в силу с 15 февраля).
 

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