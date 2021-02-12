Экстремизм на экспорт

Прошедший 2020 год был едва ли не самым кризисным на памяти нашего поколения. Естественно, рейтинг «популярности» возглавил коронакризис. Последствия пандемии оказались настолько неожиданно плачевными, что другие острые международные проблемы, которые и так имели место, незаслуженно остались без должного внимания и освещения. Международный терроризм с его религиозно-экстремистской составляющей, безусловно, одна из этих проблем.

Борьба с экстремизмом уже давно вышла за рамки отдельно взятых стран и регионов. Явление приобрело явно масштаб пандемии – террористической. Едва ли сегодня найдется такое государство, которое полностью могло бы исключить подобные акты агрессии на своей территории. Для целого ряда стран борьба с экстремизмом и терроризмом уже давно стала едва ли не основной повесткой во внутренних и международных делах.

То, что терроризм стал мировой проблемой, признают все: от правоохранительных органов до ООН. Именно там для усиления противостояния угрозе в 2017 году было создано контртеррористическое управление. Мир понял: никому в одиночку не справиться. Экстремизм и терроризм начали угрожать будущему целых стран и регионов.

Центральноазиатский регион долгое время был достаточно резистентен по отношению к серьезным атакам экстремистов. К сожалению, за последние несколько лет различным радикальным группировкам все же удалось несколько раз прорвать оборону и осуществить свои чудовищные акции. Вот некоторые из них: взрыв у посольства КНР в Бишкеке в 2016 году; нападение неизвестной группой религиозных радикалов на силовиков и оружейные магазины в Актобе в том же году; атака на погранзаставу боевиками ИГИЛ на таджико-узбекской границе в 2019 году. К сожалению, эти случаи спецслужбы не успели предотвратить, но, сколько было успешных контропераций. Только в прошлом году десятки случаев: в Нур-Султане были предотвращены три теракта, в Душанбе – два, в Бишкеке – два, в Ташкенте - 25 террористов задержаны. На первый взгляд, между этими событиями нет связи, но разрозненные действия террористов в этих и других странах СНГ, как выяснилось, имеют кое-что общее.

Итак, что же объединяет все эти случаи со взрывами, например, в Питерском метро, задержанием шестерых кыргызов в Москве и предотвращение теракта в одной из войсковых частей Кыргызстана 31 декабря 2020 года?

Ответ: все действующие лица так или иначе были связаны с религиозным движением «Таблиги Джамаат», а большинство задержанных были родом из Кыргызстана, и установки на свою деятельность они получали у себя на родине от последователей этой экстремистской идеологии. Так что же это такое – «Таблиги Джамаат» и насколько это опасно?

Несмотря на то, что многие слышат про «Таблиги Джамаат» в первый раз, истоки движения берут своё начало в далеком 1927 году в Индии. Сама история Таблиги (прим. «таблиг» с арабского «призывать») не столь интересна, важнее то, как эта организация смогла за годы своей деятельности обрести порядка 80 миллионов последователей. А среди её адептов всё чаще встречаются высокопоставленные чиновники.

Едва ли не лучшим местом для «ознакомления» с деятельностью секты таблигов, как ни странно (во многих странах мира «Таблиги Джамаат» официально находится под запретом), является Кыргызстан. Это единственная из республик бывшего СССР, где «Таблиги Джамаат» действует свободно. Можно даже сказать – вольготно. Судите сами: её деятельность позитивно характеризовалась в свое время президентом Атамбаевым, а родного брата предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова - Асылбека периодически причисляют к влиятельнейшим адептам «Таблиги». Особенно критика усилилась после открытия им намазханы в здании Парламента страны (Жогорку Кенеш).

Зерно упало на «плодородную» почву и теперь представителей «Таблиги» можно встретить даже в самых отдаленных уголках Кыргызстана. Миссионеры с религиозными талмудами в буквальном смысле терроризируют местное население: преследуют на улицах, напрашиваются в дома. Люди все чаще игнорируют и откровенно избегают такого общения. Впрочем, не всем удается сдержать натиск «богословов»: сотни новобранцев ежегодно отправляются за «дополнительным образованием» в таблиговские медресе Индии и Пакистана. В феврале этого года лидер «Таблиги Джамаат» в КР, главный муфтий страны М.Токтомушев был разоблачен в хищении денежных средств, собранных прихожанами мечетей для совершения хаджа, а также обвинён в причастности к салафитскому течению. Сейчас водворен в СИЗО сотрудниками ГКНБ КР. Вот какими бывают истинные таблиги…

Всё это не может не касаться и России. Несмотря на расстояние между странами, Кыргызстан к нам намного ближе, чем принято считать. Единое пространство, в том числе экономическое и миграционное, в рамках ЕАЭС, совместное членство в рамках ОДКБ и ряде других межправительственных соглашений уже давно сняли всевозможные барьеры для открытого взаимодействия между нашими странами. И, естественно, Москву не может не беспокоить перспектива превращения Кыргызстана во второй Афганистан или Таджикистан 1990-х годов. До сих пор, несмотря на запрет этого движения в РФ, ФСБ продолжает фиксировать факты вербовки его членов на своей территории.

И угроза сохраняется. Поражает то, как ловко террористические ячейки действуют в кризисных ситуациях. Даже пандемию и ту используют в своих целях. По словам главы Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, в условиях пандемии коронавируса активность исламских террористов только возросла. По его словам, боевики уже сейчас рассматривают коронавирус в качестве биологического оружия, отметив, что некоторые экстремистские группы открыто призывали использовать вирус в качестве средства нападения. Идея преднамеренного заражения уже довольно активно используется радикальными элементами, которые призывают заболевших единомышленников "посетить местную мечеть, церковь или синагогу, или погулять в мигрантском районе".

Дополнительную тревогу вызывает ещё и следующее положение дел: после введения карантина большинством стран, представители «Таблиги», наряду с обычными гражданами были ограничены в своих перемещениях. Тем не менее, таблигов-миссионеров не перестают обвинять в распространении коронавируса, ведь коллективные намазы в мечетях и давааты никто не отменял. Естественно, что за время карантина, «Таблиги» не закупили ни одного аппарата ИВЛ, ни медицинских масок и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19 даже для своих адептов.

Всё это не могло не сказаться и на без того слабой системе здравоохранения Кыргызстана, которая испытывает колоссальную нагрузку из-за непрекращающейся деятельности «Таблиги Джамаат». Что будет, когда откроются международные границы и эти воодушевленные, но зараженные «короной» люди ринутся по свету совершать свои «просветительские» дела?

Безусловно, нестабильная экономическая, политическая и социальная ситуация в Кыргызстане дополнительно способствовала не только подъёму радикализма в стране, но еще и добавила масштаб угрозе экспорта террористических идей в соседние страны.

Международный опыт показывает, что «таблиговская» интерпретация ислама крайне губительна и разрушительна для любого светского общества. У человека, вовлеченного в эту деятельность, довольно быстро меняется самосознание, и, становясь более радикальным и нетерпимым по отношению к другим религиозным течениям, он в конечном итоге становится противником традиционного ислама.

Видя всё это и понимая, к каким последствиям это может привести, сложно сказать, что помешало официальному Бишкеку последовать примеру России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, запретить деятельность этой секты.

Конечно, за время бездействия власти, отсутствия реформ и внятной стратегии, направленной на улучшение жизни простого человека, ислам, причем радикальный, всё чаще становится единственным спасением для многих жителей Кыргызстана. По мнению многих экспертов, именно в этом и кроется главная причина нарастания и распространения угрозы терроризма.

Россия, имеющая богатый опыт противодействия экстремистским и сепаратистским движениям, не может просто оставаться в стороне. Более того, Россия протягивает руку помощи Кыргызстану, как по линиям сотрудничества в рамках ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, так и напрямую. Видя корень проблемы в просвещении, Москва и тут предлагает помощь: Духовное управление мусульман РФ готово удовлетворить потребность кыргызов в духовном развитии без помощи сомнительных проповедников. Но обратной реакции пока нет…

В свою очередь, таблиговские миссионеры Кыргызстана, пользуясь безвизовым режимом КР с РФ, продолжают у нас распространять свою экстремистскую идеологию.



